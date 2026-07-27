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27 июля, 10:50

На Пхукете задержали россиянина по запросу Интерпола России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

На тайском острове Пхукет задержали гражданина России, которого разыскивали по линии Интерпола. Мужчину подозревают в организации преступной группы. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.

Россиянина задержали в одном из частных домов в районе Чалонг. Операция прошла 25 июля после того, как провинциальный суд выдал соответствующее постановление по запросу Национального центрального бюро Интерпола России.

По словам правоохранителей, задержанного зовут Виктор. В России ему предъявлены обвинения в организации преступной группы. После задержания мужчину доставили в полицейский участок, где начались дальнейшие процессуальные действия. Следующим этапом станет процедура экстрадиции. После завершения необходимых юридических формальностей мужчину планируют передать российским властям для дальнейшего разбирательства.

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Милена Скрипальщикова
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