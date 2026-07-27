На Пхукете задержали россиянина по запросу Интерпола России

На тайском острове Пхукет задержали гражданина России, которого разыскивали по линии Интерпола. Мужчину подозревают в организации преступной группы. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию.

Россиянина задержали в одном из частных домов в районе Чалонг. Операция прошла 25 июля после того, как провинциальный суд выдал соответствующее постановление по запросу Национального центрального бюро Интерпола России.

По словам правоохранителей, задержанного зовут Виктор. В России ему предъявлены обвинения в организации преступной группы. После задержания мужчину доставили в полицейский участок, где начались дальнейшие процессуальные действия. Следующим этапом станет процедура экстрадиции. После завершения необходимых юридических формальностей мужчину планируют передать российским властям для дальнейшего разбирательства.