«Русская деревня» на 5 млрд: В Таиланде задержали четверых россиян за аферу с недвижимостью

В таиландской провинции Чонбури задержали четырёх граждан России. Их подозревают в том, что при сделках с дорогой недвижимостью они использовали подставных владельцев. Об этом сообщает газета The Nation.

По информации издания, полиция обыскала 41 адрес. Проверка касается 33 компаний, которые могли обходить запреты на владение землёй и ведение бизнеса иностранцами. Во время операции забрали документы, компьютеры и другую электронную технику.

Речь идёт о жилых комплексах, чья общая стоимость превышает 5 миллиардов батов — это примерно 154 миллиона долларов. Их рекламировали в интернете как «русскую деревню». Следователи выясняют, оформляли ли тайцев фиктивными акционерами, чтобы скрыть, что за компаниями стоят иностранцы.

До этого на Пхукете задержали россиянина по громкому делу о земельной афере. По версии следствия, группа из России, Израиля, Франции и Нидерландов через подставные тайские фирмы обходила Земельный кодекс страны и контролировала элитные участки. Стоимость активов в этом деле оценивалась в 513 миллионов рублей.