Что уплочено — должно быть проглочено: Россиянки утащили с ужина в Турции 5 кг пахлавы, но съесть её не смогли
Россиянки попытались смыть почти 5 кг пахлавы в унитаз в Турции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Россиянки попытались смыть в унитаз почти пять килограммов пахлавы после того, как их поймали на краже в турецком отеле.
Россиянки попытались смыть почти 5 кг пахлавы в унитаз в Турции. Фото © Telegram/ Baza
Компания девушек отдыхала по системе All Inclusive. В конце отпуска туристки решили прихватить с ужина сладости. Каждая вынесла из ресторана по контейнеру. Общий вес «улова» составил около пяти килограммов, сообщает телеграм-канал Baza.
Сотрудники гостиницы заметили пропажу и предложили постоялицам возместить ущерб. В противном случае администрация собиралась вызвать полицию. Испугавшись разбирательства, путешественницы попытались уничтожить улики и выбросили десерт в унитаз. Однако канализация быстро забилась.
В итоге девушки оплатили похищённое и смогли улететь домой. Забрать пахлаву с собой им так и не удалось.
Ранее россияне помогли соотечественнице отбиться от уличного мошенника в Стамбуле. Мужчина навязал туристке чистку обуви, а затем стал требовать деньги, однако находившиеся рядом путешественники распознали известную схему обмана.
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