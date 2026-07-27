Путин: Новое мироустройство формируется прямо сейчас
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Новое мироустройство формируется в условиях острой конкуренции, а судьба России сейчас находится на кону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.
«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — отметил глава государства.
По его словам, Россия действует в период серьёзных глобальных изменений, когда определяется дальнейшее устройство международных отношений.
Путин подчеркнул, что происходящие процессы напрямую затрагивают будущее страны и ее граждан.
На кону находится судьба российского народа, заявил президент, добавив, что это никакое не преувеличение.
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