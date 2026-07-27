Путин: Новое мироустройство формируется прямо сейчас

Новое мироустройство формируется в условиях острой конкуренции, а судьба России сейчас находится на кону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — отметил глава государства.

По его словам, Россия действует в период серьёзных глобальных изменений, когда определяется дальнейшее устройство международных отношений.

Путин подчеркнул, что происходящие процессы напрямую затрагивают будущее страны и ее граждан.

На кону находится судьба российского народа, заявил президент, добавив, что это никакое не преувеличение.