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Регион
27 июля, 11:17

Путин: Новое мироустройство формируется прямо сейчас

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новое мироустройство формируется в условиях острой конкуренции, а судьба России сейчас находится на кону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

«В борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства», — отметил глава государства.

По его словам, Россия действует в период серьёзных глобальных изменений, когда определяется дальнейшее устройство международных отношений.

Путин подчеркнул, что происходящие процессы напрямую затрагивают будущее страны и ее граждан.

Путин: Всё российское общество сплотилось вокруг участников СВО
Путин: Всё российское общество сплотилось вокруг участников СВО

На кону находится судьба российского народа, заявил президент, добавив, что это никакое не преувеличение.

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Никита Никонов
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