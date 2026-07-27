Путин присвоил гвардейские звания полку и бригаде

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» мотострелковому полку и бригаде управления. Высокого статуса удостоен 430-й мотострелковый полк. Решение принято за заслуги его личного состава при выполнении боевых задач.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 430-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства отметил 104-ю бригаду управления. Теперь подразделение будет именоваться гвардейским.

Ранее Путин присвоил наименование «Мелитопольская» 67-й зенитной ракетной бригаде, а 19-й полк радиационной, химической и биологической защиты сделал гвардейским. Основанием также стали героизм, отвага и мужество личного состава.