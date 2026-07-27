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Регион
27 июля, 11:45

Путин: Депутаты единодушно поддержали воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Депутаты Госдумы единым фронтом поддержали воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами, завершающими работу VIII созыва нижней палаты парламента.

По словам Путина, речь идёт о принятии законов, связанных с воссоединением России с четырьмя регионами — Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.

«Также единым фронтом парламентарии выступили, принимая законы о воссоединении России и четырёх наших исторических регионов», — отметил президент.

Путин добавил, что в результате была обеспечена интеграция этих территорий в состав России в качестве полноправных субъектов Федерации.

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Напомним, референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в Кремле объявил о принятии новых регионов в состав страны и подписал соответствующие договоры.

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Никита Никонов
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