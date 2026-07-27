Путин: Враги России делают ставку на терроризм из-за провала на поле боя
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Владимир Путин заявил, что противники России перешли к откровенному террору из-за неспособности одержать верх на поле боя. Данное заявление президент сделал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы.
«Не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом», — отметил глава государства.
Путин выразил абсолютную уверенность в несокрушимости российского народа, добавив, что сломить его не удавалось никому и никогда не удастся.
Ранее Владимир Путин заявил, что на внешнее агрессивное давление народ России отвечает внутренней сплочённостью. По его словам, многонациональное население страны так реагировало на исторические испытания всегда, и сегодня происходит именно это. Глава государства подчеркнул, что единство граждан вновь стало ответом на возникающие угрозы и сложные обстоятельства.
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