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27 июля, 11:40

Путин: Враги России делают ставку на терроризм из-за провала на поле боя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин заявил, что противники России перешли к откровенному террору из-за неспособности одержать верх на поле боя. Данное заявление президент сделал на встрече в Кремле с депутатами Госдумы.

«Не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом», — отметил глава государства.

Путин выразил абсолютную уверенность в несокрушимости российского народа, добавив, что сломить его не удавалось никому и никогда не удастся.

Путин заявил о готовности России дать отпор любым угрозам
Путин заявил о готовности России дать отпор любым угрозам

Ранее Владимир Путин заявил, что на внешнее агрессивное давление народ России отвечает внутренней сплочённостью. По его словам, многонациональное население страны так реагировало на исторические испытания всегда, и сегодня происходит именно это. Глава государства подчеркнул, что единство граждан вновь стало ответом на возникающие угрозы и сложные обстоятельства.

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Юлия Сафиулина
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