Путин заявил о готовности России дать отпор любым угрозам

Президент России Владимир Путин заявил о полной готовности государственной системы к защите национальных интересов. Заявление прозвучало 27 июля на встрече в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы, завершающими свою работу.

Глава государства подчеркнул суверенный характер отечественной политической модели. Он отметил, что институты власти формируются исключительно на основе Конституции Российской Федерации без внешнего вмешательства. По словам лидера страны, выстроенная за последние годы архитектура управления доказала свою эффективность и устойчивость.

«Наша политическая система и институт власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», — подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание на единство руководства и граждан перед лицом внешних вызовов. Сплочённость народа остается ключевым фактором национальной безопасности. Власть опирается на широкую поддержку населения при принятии стратегических решений.

Встреча парламентариев проходит на фоне завершения полномочий текущего состава нижней палаты. Депутаты подвели итоги пятилетней законотворческой деятельности. Осенью гражданам предстоит избрать новый состав законодателей.

Путин подтвердил неизменность курса на укрепление государственного суверенитета. Любые попытки давления извне будут пресечены правовыми методами. Российская государственность готова к отражению любых недружественных действий.

Ранее на встрече с военными в Петербурге Владимир Путин заявил, что участники СВО творят историю сегодня, и их подвиги станут основой для воспитания будущих поколений. Президент подчеркнул, что память о героях уже закрепляется — через песни, фильмы, книги и учебники. По его словам, каждое время рождает своих героев, и нынешние бойцы навсегда вписывают свои имена в историю страны.