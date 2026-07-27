«Индейский след в астрономии»: Как июльское полнолуние получило имя «Оленья Луна»

Доктор наук и просветитель Сергей Чумаков развеял мифы вокруг июльского полнолуния, которое в народе называют «Оленьей Луной». Термин, по его словам, пришёл из традиций североамериканских индейцев и связан с поведением животных, но к астрономии он не имеет никакого отношения.

«Словосочетание «оленья Луна» пришло из традиций североамериканских индейцев и связано с поведением местных животных и охотничьими обычаями, но не имеет отношения к астрономии», — пояснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Несмотря на ожидания, видимый диаметр спутника Земли в этот день не будет превышать обычные показатели. Иллюзия гигантского диска, по словам учёного, возникает исключительно из-за эффекта горизонта, когда свет проходит через более толстый слой атмосферы — это оптический обман, а не физическое явление.

Для наблюдения Чумаков рекомендует выбирать открытые площадки вдали от высотных зданий. При ясной погоде полная Луна отлично видна даже из центра мегаполиса, однако использовать телескоп не стоит — яркий свет «смывает» детали поверхности, делая кратеры и горные гряды почти неразличимыми.

С астрономической точки зрения июльское полнолуние совершенно рядовое, заверил эксперт. Расстояние до спутника в этот день меняется незначительно и не влияет на визуальное восприятие. В качестве ближайшего яркого события он напомнил о метеорном потоке Персеиды, пик которого придётся на ночь с 12 на 13 августа.

Ранее учёные выяснили, что образцы грунта с обратной стороны Луны, доставленные миссией «Чанъэ-6», показали более глубокое проникновение частиц солнечного ветра по сравнению с видимой стороной, что объясняется защитным действием земной магнитосферы, снижающей скорость ионов до 200 км/с. На дальней стороне, лишённой такой защиты, солнечная плазма воздействовала на реголит с полной силой, и изучение изотопов неона выявило аномально низкое соотношение, указывающее на более энергичную бомбардировку.