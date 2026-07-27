«Не альтруизм, а отклонение»: Колдун жёстко высказался о желании Дурова стать отцом множества детей

Певец Дмитрий Колдун раскритиковал донорство биоматериала Павлом Дуровым. Артист назвал поступок основателя Telegram отклонением, а не бескорыстной помощью другим семьям.

Исполнитель не разделил желания предпринимателя становиться биологическим отцом множества детей. По мнению Колдуна, подобное решение нельзя считать альтруизмом, даже если донорский материал помогает людям, которые не могут самостоятельно зачать ребёнка.

«Это не альтруизм, это какое-то психическое расстройство. У меня есть семья, двое замечательных детей. Меня абсолютно устраивает и их количество, и качество», — цитирует Колдуна телеграм-канал «Звездач».

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