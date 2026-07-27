«100-процентный сексизм»: Джарахов решил, что четыре партнёра — это потолок для его девушки

Музыкант Эльдар Джарахов заявил, что не готов строить отношения с женщиной, у которой было более четырёх половых партнёров. Об этом он рассказал в шоу «Поколения».

Артист отметил, что считает такую позицию проявлением сексизма, но менять свои взгляды не намерен.

«Пускай каждый спит с кем хочет, но я не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнёров, сколько и у меня — четыре. Это сексизм 100%-ный, но давайте не забывать о том, что женщина — это инстанция, которая разрешает секс», — заявил Джарахов.

По словам музыканта, мужчинам, по его мнению, приходится прикладывать усилия, чтобы получить близость, тогда как женщинам достаточно принять такое решение самостоятельно.

При этом Джарахов не уточнил, как именно это связано с количеством прошлых партнёров человека. Впрочем, в своём Telegram-канале блогер написал, что это была «очевидная шутка».

Ранее Россия заняла 32-е место в рейтинге стран по уровню сексуальной активности. Исследователи оценивали возраст начала интимной жизни, число партнёров и другие показатели: по данным исследования, средний возраст потери девственности в стране составляет 19 лет, а число партнёров за жизнь — около девяти. Первое место в рейтинге заняла Австралия.