Суд конфисковал у партнёра Тимура Иванова активы на 1,37 млрд рублей

Симоновский суд Москвы конфисковал у Сергея Бородина, бывшего партнёра экс-замминистра обороны Тимура Иванова, имущество на 1,37 млрд рублей. Активы передадут государству, пишет РИА «Новости».

«Конфисковать у Бородина имущество <...> полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета РФ», — постановил суд.

Бизнесмена приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 млн рублей. Бородин проходил по делу о получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд. Производство в отношении предпринимателя ранее выделили из материалов Тимура Иванова.

Самого бывшего заместителя главы Минобороны признали виновным в растрате 216 млн рублей и выводе более 3,9 млрд из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет лишения свободы. Кроме того, Иванов проходит по второму уголовному делу. Ему вменяют получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд рублей и ряд других преступлений.

Бородин признал вину в получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Материалы в отношении него выделили в отдельное производство после заключения досудебного соглашения со следствием.