Суд признал законным отказ Минобороны заключить контракт с Тимуром Ивановым
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Мосгорсуд вынес окончательное решение по апелляционной жалобе бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Судебная коллегия по административным делам оставила в силе вердикт Мещанского районного суда, признав законным отказ ведомства заключать с фигурантом уголовного дела контракт на прохождение военной службы.
Ранее Иванов пытался оспорить бездействие министерства, требуя в судебном порядке обязать ведомство рассмотреть его обращение о зачислении в ряды вооруженных сил для отправки в зону специальной военной операции. Однако в марте текущего года Мещанский суд уже отклонил данные исковые требования, не найдя оснований для их удовлетворения.
В ходе заседания апелляционной инстанции тройка федеральных судей заслушала доводы сторон и пришла к выводу, что решение нижестоящей инстанции является обоснованным и не подлежит пересмотру. Таким образом, попытка бывшего чиновника добиться отправки в зону боевых действий через суд потерпела неудачу.
Напомним, что имя Тимура Иванова фигурирует в ряде уголовных разбирательств, связанных с коррупционными преступлениями. Инициатива экс-замминистра о заключении контракта вызвала широкий общественный резонанс, однако официальная позиция Минобороны и последующая поддержка этой позиции судебными органами закрыли вопрос о возможности службы Иванова в зоне СВО.
Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Следственные органы оценили сумму предполагаемого вознаграждения в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд вынес приговор, назначив Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему был назначен штраф в размере 100 миллионов рублей, а также принято решение о лишении государственных наград. Позднее в отношении фигуранта были возбуждены новые уголовные дела. Несмотря на это, Иванов настаивает на замене тюремного заключения отправкой на СВО.
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