Суд признал законным отказ Минобороны заключить контракт с Тимуром Ивановым

Мосгорсуд вынес окончательное решение по апелляционной жалобе бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Судебная коллегия по административным делам оставила в силе вердикт Мещанского районного суда, признав законным отказ ведомства заключать с фигурантом уголовного дела контракт на прохождение военной службы.

Ранее Иванов пытался оспорить бездействие министерства, требуя в судебном порядке обязать ведомство рассмотреть его обращение о зачислении в ряды вооруженных сил для отправки в зону специальной военной операции. Однако в марте текущего года Мещанский суд уже отклонил данные исковые требования, не найдя оснований для их удовлетворения.

В ходе заседания апелляционной инстанции тройка федеральных судей заслушала доводы сторон и пришла к выводу, что решение нижестоящей инстанции является обоснованным и не подлежит пересмотру. Таким образом, попытка бывшего чиновника добиться отправки в зону боевых действий через суд потерпела неудачу.

Напомним, что имя Тимура Иванова фигурирует в ряде уголовных разбирательств, связанных с коррупционными преступлениями. Инициатива экс-замминистра о заключении контракта вызвала широкий общественный резонанс, однако официальная позиция Минобороны и последующая поддержка этой позиции судебными органами закрыли вопрос о возможности службы Иванова в зоне СВО.