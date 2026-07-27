В Тюменской области почти 500 человек заразились опасной инфекцией

За первую половину 2026 года в Тюменской области зафиксировали около 470 случаев сальмонеллёза. Статистику обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно подсчётам ведомства, на 100 тысяч населения приходится 29 заболевших. При пересчёте на 1,626 миллиона жителей региона выходит примерно 472 инфицированных за шесть месяцев.

Доля несовершеннолетних в структуре пациентов превысила 60%. Речь идёт более чем о 280 детях и подростках. При этом в отчётный период массовых вспышек инфекции не зафиксировали.

Сальмонеллёз — острая кишечная патология. Чаще всего возбудитель передаётся через еду животного происхождения. В зоне риска — плохо приготовленные яйца, мясо, птица, молоко и блюда, хранившиеся без соблюдения температуры. Болезнь проявляется высокой температурой, тошнотой, рвотой, диареей и болями в животе.

Специалисты надзорного органа призывают соблюдать гигиену. Настоятельно рекомендуется тщательно мыть руки, хорошо прожаривать мясо и птицу, отказаться от сырых яиц и соблюдать правила хранения продуктов.