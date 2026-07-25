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Регион
25 июля, 16:17

В Тюмени вода из крана вызвала воспаление глаз и кишечную палочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Жители Тюмени жалуются на воду из-под крана, которая не только имеет невыносимый запах, но и вызывает проблемы со здоровьем. Местные рассказывают, что после мытья появляются кожные высыпания, воспаления глаз, симптомы цистита и даже обнаруживается кишечная палочка, сообщает Mash.

Одна из пострадавших рассказала, что после купания у неё опух и покраснел глаз — врач диагностировал острый блефароконъюнктивит. Другая женщина утверждает, что после десятиминутной ванны появились симптомы цистита, а анализы подтвердили бактериальную инфекцию. Есть жалобы на кожные сыпи.

Водоканал продолжает уверять, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна, а проблемы списывает на паводки. Однако люди уверены, что причина — гниение мёртвой рыбы, из-за которого в воду попадают вредные бактерии. Воду уже неделю невозможно использовать: она коричневого цвета, с отвратительным запахом, который не перебивают ни гели для душа, ни средства для уборки. Коммунальщики обещают разобраться.

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением

Напомним, в Тюмени качество воды в реке Туре резко ухудшилось до исторического минимума: цветность превысила норму в 6,5 раз, а уровень кислорода приблизился к нулю, из-за чего метелевские водоочистные сооружения переведены на экстренный режим, хотя в «Росводоканале» заверили, что подаваемая вода безопасна. Горожане жалуются на отвратительный запах болотной тины, железа и тухлого мяса, а одна из жительниц пошутила о появлении тарифа «вода с ароматом преисподней».

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Анастасия Никонорова
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