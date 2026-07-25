В Тюмени вода из крана вызвала воспаление глаз и кишечную палочку

Жители Тюмени жалуются на воду из-под крана, которая не только имеет невыносимый запах, но и вызывает проблемы со здоровьем. Местные рассказывают, что после мытья появляются кожные высыпания, воспаления глаз, симптомы цистита и даже обнаруживается кишечная палочка, сообщает Mash.

Одна из пострадавших рассказала, что после купания у неё опух и покраснел глаз — врач диагностировал острый блефароконъюнктивит. Другая женщина утверждает, что после десятиминутной ванны появились симптомы цистита, а анализы подтвердили бактериальную инфекцию. Есть жалобы на кожные сыпи.

Водоканал продолжает уверять, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна, а проблемы списывает на паводки. Однако люди уверены, что причина — гниение мёртвой рыбы, из-за которого в воду попадают вредные бактерии. Воду уже неделю невозможно использовать: она коричневого цвета, с отвратительным запахом, который не перебивают ни гели для душа, ни средства для уборки. Коммунальщики обещают разобраться.

Напомним, в Тюмени качество воды в реке Туре резко ухудшилось до исторического минимума: цветность превысила норму в 6,5 раз, а уровень кислорода приблизился к нулю, из-за чего метелевские водоочистные сооружения переведены на экстренный режим, хотя в «Росводоканале» заверили, что подаваемая вода безопасна. Горожане жалуются на отвратительный запах болотной тины, железа и тухлого мяса, а одна из жительниц пошутила о появлении тарифа «вода с ароматом преисподней».