«С ароматом преисподней»: Тюменцы устали жаловаться на вонючую воду и начали снимать мемы

В Тюмени резко ухудшилось качество воды в реке Туре, из-за чего метелевские водоочистные сооружения переведены на экстренный режим работы. В пресс-службе «Росводоканала» URA.ru сообщили, что показатели упали до исторического минимума: цветность превысила норму в 6,5 раз (330 градусов вместо 50), а уровень кислорода приблизился к нулю. В компании заверили, что подаваемая вода полностью безопасна благодаря технологическим возможностям очистки.

Однако горожане жалуются на отвратительный запах — жидкость из-под крана пахнет болотной тиной, железом и тухлым мясом. Местные жители, уставшие от безрезультатных жалоб, начали снимать ироничные мемы: одна из горожанок пошутила, что в городе появился новый тариф ЖКХ — «вода с ароматом преисподней». Коммунальщики уверяют, что ситуация под контролем, однако качество воды остаётся низким.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Тюмени кипятить воду из-за изменения её запаха и привкуса, хотя лабораторные анализы показали соответствие нормам безопасности и отсутствие превышения тяжёлых металлов. Усиленный контроль качества начался 16 июля после подъёма уровня воды в реке Тура, специалисты проверяют воду ежедневно.