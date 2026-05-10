10 мая, 14:01

Молдавия попала в число аутсайдеров Европы по качеству питьевой воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Молдавский депутат от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя обнародовал тревожную статистику. По данным международного рейтинга Environmental Performance Index (EPI) 2024, республика входит в число европейских аутсайдеров по качеству питьевой воды.

Эксперты оценили доступ населения к безопасной жидкости, санитарную инфраструктуру и риски для здоровья. Молдавия набрала лишь 66,6 балла по показателю «санитария и питьевая вода». Для сравнения, Финляндия, Германия, Швейцария и Великобритания имеют стопроцентный результат.

«Власти могут бесконечно рассказывать о «европейской интеграции» и геополитике, но для обычных людей показатель цивилизации начинается с элементарного — безопасной воды из крана», — подчеркнул парламентарий.

Каллас предложила удвоить военную помощь Молдавии через фонд ЕС

Ранее парламент Молдавии в первом чтении одобрил новый кодекс, который существенно меняет правила работы законодательного органа. Документ, инициированный правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС), затрагивает в том числе языковую практику внутри парламента. Из обязательных процедур исключается перевод нормативных актов на русский язык.

Дарья Денисова
