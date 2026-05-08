Каллас предложила удвоить военную помощь Молдавии через фонд ЕС

Увеличить объёмы военной поддержки Молдавии по линии Европейского фонда мира предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Речь идёт об удвоении ежегодного финансирования. В рамках действующих программ стране уже направлено около 200 миллионов евро. Об этом политик заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в молдавской столице.

Теперь рассматривается возможность поднять ежегодный объём поддержки до 120 миллионов евро. Решение планируется обсудить со странами — членами Евросоюза. При одобрении такого шага Молдавия станет одним из крупнейших получателей средств по линии EPF, уступая лишь Украине.

Совместная пресс-конференция с президентом Майей Санду стала площадкой для озвучивания инициативы о расширении финансирования. Поддержка через европейские механизмы рассматривается как часть долгосрочной политики ЕС в отношении региона.

Ранее парламент Молдавии в первом чтении одобрил новый кодекс, который существенно меняет правила работы законодательного органа. Документ, инициированный правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС), затрагивает в том числе языковую практику внутри парламента. Из обязательных процедур исключается перевод нормативных актов на русский язык.