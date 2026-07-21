Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением

Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением из-за изменения её запаха и привкуса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты начали усиленный контроль качества воды 16 июля после повышения уровня воды в реке Тура. Проверки проводят ежедневно, в том числе анализируют показатели токсичности в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

По данным ведомства, результаты исследований показали, что вода соответствует установленным нормам безопасности. В ней не обнаружили превышения допустимых концентраций тяжёлых металлов, а также признаков токсического воздействия.

При этом специалисты зафиксировали несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям — запаху и привкусу. В связи с этим жителям рекомендовали перед употреблением кипятить воду в открытой ёмкости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лабораторный контроль продолжится до стабилизации ситуации.

Ранее врач Даниил Тринц предупредил, что в природных водоёмах можно заразиться кишечной палочкой, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами, гепатитом А и Е, и при случайном заглатывании воды не нужно пить лекарства, а при появлении симптомов — обратиться к врачу. Для профилактики он посоветовал выбирать разрешённые пляжи, не купаться после ливня и при повреждениях кожи, использовать зажимы для носа и ополаскиваться.