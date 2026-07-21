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Регион
21 июля, 09:26

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением из-за изменения её запаха и привкуса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты начали усиленный контроль качества воды 16 июля после повышения уровня воды в реке Тура. Проверки проводят ежедневно, в том числе анализируют показатели токсичности в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

По данным ведомства, результаты исследований показали, что вода соответствует установленным нормам безопасности. В ней не обнаружили превышения допустимых концентраций тяжёлых металлов, а также признаков токсического воздействия.

При этом специалисты зафиксировали несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям — запаху и привкусу. В связи с этим жителям рекомендовали перед употреблением кипятить воду в открытой ёмкости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лабораторный контроль продолжится до стабилизации ситуации.

Министр ЖКХ посоветовал кипятить воду, несмотря на проект «Чистая вода»
Министр ЖКХ посоветовал кипятить воду, несмотря на проект «Чистая вода»

Ранее врач Даниил Тринц предупредил, что в природных водоёмах можно заразиться кишечной палочкой, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами, гепатитом А и Е, и при случайном заглатывании воды не нужно пить лекарства, а при появлении симптомов — обратиться к врачу. Для профилактики он посоветовал выбирать разрешённые пляжи, не купаться после ливня и при повреждениях кожи, использовать зажимы для носа и ополаскиваться.

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Дарья Денисова
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