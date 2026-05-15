Министр ЖКХ посоветовал кипятить воду, несмотря на проект «Чистая вода»

Воду из-под крана в России следует кипятить вне зависимости от её качества. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его словам, даже при реализации федеральных программ полностью отказываться от кипячения не стоит.

«Воду из-под крана всегда нужно кипятить, какой бы она чистой ни была… Это надежнее. И врачи об этом говорят. Зачем рисковать?» — заявил он ТАСС.

Федеральный проект «Чистая вода», направленный на улучшение качества водоснабжения, реализовывался с 2019 по 2025 год в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Особенно стоит быть осторожными в период паводков. Весной вода в реках становится мутной из-за таяния снега. В ней появляется мелкодисперсная взвесь из глины и гумуса — ил, который не оседает сам и может проходить через обычные фильтры.