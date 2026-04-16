Контроль строже: Life.ru узнал, как очищают воду в период паводков и опасно ли её пить

Весной, в период паводков, вода в реках становится мутной из-за таяния снега. В ней появляется мелкодисперсная взвесь из глины и гумуса — ил, который не оседает сам и может проходить через обычные фильтры. Начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск (ГК «Росводоканал») Евгения Стафеева в беседе с Life.ru рассказала, как водоканалы справляются с этой проблемой.

«Это самая большая проблема, потому что ил очень мелкий и свободно проходит через традиционные фильтры. Сам по себе он тоже не оседает. Но от этой взвеси необходимо избавиться: она не должна попасть в краны горожан», — пояснила Стафеева.

Специалисты используют флокулянты — специальные реагенты, которые притягивают частицы ила и грязи, объединяют их в более крупные фрагменты и не дают проходить через фильтры. После этого вода поступает на очистные сооружения, где проходит несколько этапов очистки и обеззараживается хлором. Затем проводятся лабораторные исследования, и только после этого вода поступает в дома.

Во время паводков контроль качества становится строже: пробы берут не каждый час, а каждые полчаса. Образцы проверяют по ключевым показателям — запаху и привкусу, прозрачности, наличию остаточного хлора, а также на наличие микробов, паразитов и вирусов.

При сильном загрязнении специалисты могут увеличивать дозу реагентов, чаще промывать фильтры или снижать скорость фильтрации. Эти меры позволяют повысить эффективность очистки.

Однако в период паводков из крана иногда может идти вода с запахом хлора. Эксперт отмечает: это допустимо и не представляет опасности — такая вода соответствует санитарным требованиям и безопасна для детей и взрослых.

«Если потребителя беспокоит запах хлора, достаточно оставить воду отстояться на некоторое время — и хлор выветрится», — добавила Стафеева.

Ранее Life.ru сообщал, что паводки в Чечне и Дагестане признаны чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании комиссии в Махачкале. Такое решение принято из-за масштаба последствий и сложной обстановки в регионах.