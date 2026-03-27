Названа опасность, которая может скрываться в многоразовых бутылках для воды

Многоразовые бутылки для воды могут становиться средой для плесени, если их долго не мыть. Особенно быстро налёт появляется внутри крышки, на поилке, в трубочке и других труднодоступных местах, пишет Nytimes.

Специалисты объясняют, что влага, темнота и остатки жидкости создают идеальные условия для роста грибка. Кроме того, при каждом глотке на горлышко попадают бактерии изо рта, а вместе с плесенью они могут образовывать скользкую биоплёнку.

Если в бутылку наливали не только воду, но и сладкие напитки, риск становится выше. Остатки сахара и пищи ускоряют размножение микроорганизмов.

По словам врачей, случайно выпить немного воды из такой ёмкости обычно неопасно для здорового человека. Но людям с астмой, аллергией на плесень или ослабленным иммунитетом стоит быть осторожнее: у них могут появиться головная боль, усталость, заложенность носа и другие неприятные симптомы.

Чтобы избежать налёта, бутылку советуют мыть каждый день или хотя бы раз в неделю. Если она подходит для посудомоечной машины, лучше выбирать самый горячий режим, а при ручной мойке тщательно проходить щёткой узкие участки и трубочки.

Для глубокой очистки время от времени рекомендуют замачивать ёмкость на полчаса в смеси воды и белого уксуса в равных долях. Все съёмные детали при этом нужно разбирать и хорошо просушивать перед следующим использованием.

Если даже после чистки внутри остаётся грязь, запах или тёмные пятна, такую бутылку лучше выбросить и заменить новой.

