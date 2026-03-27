Плесень в воздухе: Весенний чек-ап кондиционера спасёт здоровье, нервы и бюджет

Весна — это не только свежий воздух, но и скрытые риски для здоровья. После зимнего простоя кондиционеры могут превращаться в источник пыли, аллергенов и даже плесени, если их вовремя не обслужить. Об этом в беседе с Life.ru рассказал технический директор THAICON Максим Яцук.

По его словам, стандартное обслуживание кондиционера в жилом доме необходимо проводить не реже одного раза в год. Однако в ряде случаев чистка требуется чаще — например, если наружный блок расположен рядом с оживлённой трассой или в зоне скопления пыли, пуха и мелкого мусора.

С наступлением весны важно провести чек-ап климатической техники, которая после зимней паузы требует внимательного осмотра и обслуживания перед началом активной эксплуатации. Максим Яцук Технический директор THAICON

Полноценное техническое обслуживание включает не только очистку, но и комплексную диагностику оборудования. В частности, проводится чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков, а также проверка основных узлов системы.

При этом часть ухода пользователи могут выполнять самостоятельно. Например, регулярно проверять и очищать фильтры внутреннего блока, где скапливаются пыль и аллергены, снижающие эффективность работы устройства. Эти элементы просты в обслуживании и не требуют специальных навыков.

В условиях повышенной запылённости — например, рядом со строительными площадками — профилактика может понадобиться несколько раз в год. В отдельных случаях фильтры приходится очищать даже еженедельно.

Дополнительным фактором риска может стать курение рядом с кондиционером. Табачный дым оседает на теплообменнике, образуя смолистые отложения, которые ухудшают качество воздуха и вызывают неприятный запах.

Также эксперт обратил внимание на функцию самоочистки, которой оснащены некоторые современные модели. Она позволяет автоматически просушивать внутренние элементы и теплообменник, удаляя влагу и снижая риск появления плесени.

Дозаправка кондиционера, как правило, не требуется. Она необходима только в случае ошибок при монтаже или при возникновении неисправностей. В таких ситуациях важно обращаться к специалистам, которые устранят причину утечки, проведут вакуумирование и заправку системы.

«Несвоевременное обслуживание или его отсутствие может привести к образованию плесени и появлению запаха затхлой воды во внутреннем блоке», — предупредил Яцук.

