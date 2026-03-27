В Туле мальчику стало плохо после сока с субстанцией, похожей на плесень

В Туле мальчику поплохело после сока с подозрительным содержимым. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, десятилетний ребёнок выпил грушёвый напиток «Фруто Няня», купленный в «Пятёрочке». Он не предал значения странному вкусу, а когда добил упаковку — стукнул по ней и увидел серое облако непонятной консистенции. Оказалось, что внутри всё было в странном налёте.

То, что нашли в пачке выпитого ребёнком сока в Туле. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА

Некоторое время спустя школьник пожаловался на тошноту и боли в животе. На месте вызвали врача, он помог избежать интоксикации. В течение недели мальчика водили к педиатру, однако проблемы с пищеварением сохранялись, а на коже появились высыпания.

Мать мальчика обратилась с претензией к производителю — ОАО «Прогресс». На заводе заявили, что провели внутреннее расследование. Согласно заключению, вины компании нет, а случай единичный. Возможной причиной называется нарушение упаковки, однако пакет сока, по словам мамы ребёнка, был цел. В магазине ситуацию и вовсе не комментируют.

К слову, в Сети уже жаловались на грушёвый сок от «Фруто Няни». По словам покупателей, внутри находили странные посторонние частицы. Сейчас семья мальчика готовит иск в суд и требует независимой экспертизы.

