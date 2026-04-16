Опасный глоток: Врач объяснил, почему стакан воды из-под крана — прямая дорога в инфекционку

Пить воду из-под крана без предварительного кипячения опасно для здоровья. Об этом РИА «Новости» заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Роман Полибин.

По словам эксперта, вместе с сырой водопроводной водой в организм могут попасть различные вирусы — ротавирусы, норовирусы, возбудители гепатита А. Не отстают от них и бактерии: патогенные штаммы кишечной палочки, шигеллы и другие паразитарные агенты.

Всё это способно привести к тяжёлым кишечным инфекциям. Симптомы стандартные, но крайне неприятные: жидкий стул, рвота, повышение температуры и быстрое обезвоживание. Особенно тяжело такие болезни переносят маленькие дети и пожилые люди.

Полибин предупреждает: если жидкий стул случается три и более раз в сутки, открывается рвота или поднимается температура — не занимайтесь самолечением. Противодиарейные препараты без консультации с врачом принимать опасно, а визит к доктору в такой ситуации должен быть незамедлительным.

