Кишечная палочка в подарок: Россиян предупредили о скрытых опасностях летнего купания

В природных водоёмах часто присутствуют сточные воды и фекалии животных, поэтому случайное заглатывание воды во время купания грозит инфекциями. Врач Даниил Тринц в беседе с «Газетой.ru» предупредил о риске заражения кишечной палочкой, ротавирусом, паразитами, энтеровирусами, гепатитом А и Е.

После проглатывания воды не стоит пить лекарства — достаточно наблюдать за состоянием. При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, диареи или слабости нужно обратиться к терапевту или педиатру, советует эксперт.

Для профилактики выбирайте разрешённые пляжи, избегайте купания после ливня, используйте зажимы для носа и ополаскивайтесь после плавания. Не купайтесь с животными и при повреждениях кожи.

«Также следует избегать купания при наличии повреждений кожи, поскольку даже небольшая царапина может стать «воротами» для инфекции», — добавил доктор.

Для ваших питомцев купание в неизвестном месте тоже может представлять большую опасность. Ранее кинолог заявил, что собак нельзя брать на официальные пляжи для людей, только на специальные или «дикие», но там следует обращать внимание на течение и рельеф.