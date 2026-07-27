Милонов ответил простой «русской» пословицей no pain, no gain на вопрос о главном фрике Госдумы

Виталий Милонов не стал отвечать на вопрос, кого он считает главным фриком Госдумы VIII созыва. В беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым депутат отметил, что каждый парламентарий избран своими избирателями.

Виталий Милонов не стал называть главного фрика Госдумы VIII созыва. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«У нас, у депутатов есть простая русская пословица — no pain, no gain (без боли нет результата. — прим. Life.ru). Мы одномандатники, кровь на губах-то чувствуется каждые выборы. Про списочников ничего не могу сказать, с большим уважением отношусь к этим людям», — признался Милонов.

Напомним, в понедельник состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва, на котором спикер Вячеслав Володин подвел итоги пятилетней работы, отметив принятие 2980 федеральных законов, включая 183 закона для поддержки участников СВО и их семей, а также порядка 70 базовых законов по интеграции новых регионов в правовое поле России. Позже президент Владимир Путин провёл встречу с депутатами в Большом Кремлёвском дворце, где подтвердил, что Россия достигнет всех целей СВО, способна противостоять любым враждебным действиям, а также отметил, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по сентября. Будет избрано 450 депутатов (225 одномандатников и столько же по спискам от партий).