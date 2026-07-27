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Регион
27 июля, 12:14

«Бог им судья, а избиратели — тем более»: Милонов назвал главных думских «прогульщиков»

Милонов: В Госдуме есть депутаты-прогульщики, которых я не видел никогда

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что среди его коллег есть те, кого он ни разу не встречал в стенах парламента. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым перед началом встречи президента России с представителями фракций.

Милонов назвал главных думских «прогульщиков». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Самый главный прогульщик — это тот, чьё имя я не могу назвать, потому что я его не видел никогда. То есть есть люди, про которых я с удивлением узнаю, что они депутаты Госдумы», — сказал Милонов.

Он также отметил, что на сегодняшней встрече в Кремле вдруг появились те депутаты, которых в Думе не видели годами.

«Бог им судья, избиратели дадут свою оценку», — добавил парламентарий.

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Напомним, Владимир Путин проводит встречу с депутатами Госдумы VIII созыва, которая сегодня завершила свою работу. Президент заявил, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, и назвал последние годы одним из решающих этапов в истории России. Путин также сказал, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станут укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики.

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Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Александр Юнашев
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