Сергей Жуков мечтает запустить новый семейный тренд на концертах «Руки Вверх!»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков на юбилейном концерте в «Лужниках» поделился планами по созданию новой концертной традиции. Артист хочет, чтобы взрослые зрители целовали своих детей прямо во время выступлений коллектива, превращая шоу в объединяющий семейный ритуал.

По словам музыканта, сегодня на стадионы всё чаще приходят целыми династиями — от малышей до бабушек. Сам он, имея взрослых наследников, всё острее чувствует ценность общих моментов и стремится транслировать эту атмосферу через своё творчество.

Сергей Жуков хочет запустить на концертах тренд на поцелуи с детьми. Видео © Пятый канал

«Я бы хотел запустить тренд, чтобы взрослые люди целовали своих детей прямо на концерте «Руки Вверх!», пели вместе, объединяли поколения. Они всё равно вырастают, становятся взрослыми, поэтому нужно ценить каждое мгновение», — сказал певец Пятому каналу.

На юбилейном вечере вместе с ним находились все члены его семьи, включая маму. Заметным событием стало появление на сцене бывшего участника Алексея Потехина, с которым у Жукова, по слухам, были давние разногласия.

«Мне кажется, что группа «Руки Вверх!» скоро будет уже самой семейной группой в нашей стране», — добавил артист.

Два концерта в столице собрали аншлаги: вместительные «Лужники» были заполнены 25 и 26 июля. Юбилейный тур «30 нам уже!» продолжает покорять города страны.

Ранее Сергей Жуков рассказал, что на старте карьеры артисты отказались от привычки призывать зрителей поднимать руки вверх, потому что публика начинала скандировать название группы и ждать её выхода, заглушая выступающего. Группе, основанной в 1996 году, исполнилось 30 лет, а самому Жукову — 50, и их хиты по-прежнему собирают стадионы. Музыкант отметил, что успех коллектива доказывают не награды, а полные залы, и таких долгожителей на сцене не так много.