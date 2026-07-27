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27 июля, 13:21

Захарова: Занятая милитаризацией Европа приближается к опаснейшей черте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что усиление военной политики в Европе приближает ситуацию к опасной границе. По её словам, люди всё сильнее ощущают хрупкость мира.

«Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как ещё объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей всё яснее», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что многие жители Европы начинают острее воспринимать угрозы, связанные с возможным обострением международной обстановки. Она также заявила, что страны, которые выступают за сохранение мира, должны попытаться изменить текущие негативные тенденции. Дипломат подчеркнула, что в сложившейся ситуации «ставки крайне высоки», а последствия решений европейских государств могут иметь серьёзное значение.

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Ранее стало известно о прибытии немецких военных инженеров в Польшу для участия в создании укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В задачи немецких специалистов входит создание противотанковых рвов, установка заграждений для остановки бронетехники, а также подготовка полевых укреплений и боевых позиций.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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