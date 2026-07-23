Немецкие военные инженеры приехали в Польшу, чтобы вместе с местной армией строить укрепления линии «Восточный щит» вдоль рубежей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на германскую армию.

По данным агентства, бойцы усиленного инженерно-позиционного взвода прибыли в соседнюю страну в первых числах июля, чтобы помочь полякам рыть противотанковые рвы, монтировать заграждения против бронетехники, а также установить полевые укрепления и оборудовать боевые позиции.

В Бундесвере пояснили, что смысл работ — притормозить возможное наступление противника, если начнётся война, и тем самым дать силам НАТО больше времени на ответные действия.

Официальный представитель польской армии полковник Марек Петшак рассказал DPA, что немецкий контингент стал первой практической зарубежной помощью в этом проекте.

По польским подсчётам, речь идёт о нескольких десятках немецких специалистов. Их разместили в Мазурии на базе учебного центра сухопутных войск в Бемово-Писке. Пока миссия рассчитана до конца октября.

Ранее в Польше сообщили о решении развернуть у границ с Белоруссией и Калининградской областью четыре армейские бригады. Как рассказал изданию Defence24 министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, эти соединения войдут в программу «Восточный щит». Военным поручат охрану границы, разведку и защиту объектов инфраструктуры.

Российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении европейских государств. Вместе с тем Москва фиксирует усиление милитаризации ЕС, указывая в качестве подтверждения на заявления европейских чиновников о необходимости наращивания военной мощи, тезисы о «победе над РФ», а также разработку в НАТО сценариев вооруженного столкновения с Россией до 2030 года. В Кремле акцентировали внимание на том, что ранее выступали с инициативой подписания с Евросоюзом соглашения о ненападении. Как отметил замминистра иностранных дел Александр Грушко, отсутствие реакции на это предложение расценивается Москвой как отказ Европы от мирных инициатив.