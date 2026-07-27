Путин запретил иностранцам владеть землёй на федеральной территории Сириус

Президент России Владимир Путин запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и зарубежным компаниям владеть земельными участками на федеральной территории Сириус. Соответствующий указ опубликован официально.

Согласно документу, Сириус включён в перечень приграничных территорий, где иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено иметь землю на праве собственности.

Соответствующие изменения внесены указом президента. Документ распространяет на Сириус ограничения, уже действующие для других приграничных территорий страны.

Теперь иностранные граждане, а также зарубежные компании не смогут приобретать землю на федеральной территории или сохранять право собственности на такие участки.

Федеральная территория Сириус расположена в Краснодарском крае и обладает особым правовым статусом. Она была создана в 2020 году на базе олимпийского наследия для развития науки, образования, инноваций и спорта.