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27 июля, 13:40

Путин запретил иностранцам владеть землёй на федеральной территории Сириус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Президент России Владимир Путин запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и зарубежным компаниям владеть земельными участками на федеральной территории Сириус. Соответствующий указ опубликован официально.

Согласно документу, Сириус включён в перечень приграничных территорий, где иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено иметь землю на праве собственности.

Соответствующие изменения внесены указом президента. Документ распространяет на Сириус ограничения, уже действующие для других приграничных территорий страны.

Теперь иностранные граждане, а также зарубежные компании не смогут приобретать землю на федеральной территории или сохранять право собственности на такие участки.

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Федеральная территория Сириус расположена в Краснодарском крае и обладает особым правовым статусом. Она была создана в 2020 году на базе олимпийского наследия для развития науки, образования, инноваций и спорта.

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Никита Никонов
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