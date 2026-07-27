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27 июля, 14:19

Норвежская наездница погибла на сборах после падения с лошади

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scatto61

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scatto61

Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла во время тренировки национальной сборной по троеборью. Трагедия произошла на сборах в Старуме, о чём сообщили в Норвежской федерации конного спорта.

37-летняя спортсменка выполняла прыжок через препятствие и упала с лошади. Медицинская бригада немедленно приступила к реанимационным мероприятиям прямо на месте падения, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и мы сделаем всё, чтобы избежать подобного в будущем. Норвежская федерация конного спорта проведёт тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала», — говорится в сообщении.

Погибшая не была новичком. Стенеруд на протяжении многих лет выступала за клуб Skedsmo Rideklubb. Она имела большой опыт соревновательной практики как в конкуре, так и в троеборье.

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Ранее в Бельгии 22-летняя наездница Джилл Моллен скончалась в больнице от тяжёлой черепно-мозговой травмы, которую нанесла лошадь. Инцидент произошёл в провинции Антверпен. Момент удара никто не видел, а 22-летнюю спортсменку обнаружили без сознания прямо на пастбище среди животных. В критическом состоянии её экстренно доставили в клинику и прооперировали, однако спасти девушку врачам не удалось. Полиция квалифицировала случившееся как несчастный случай.

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Юлия Сафиулина
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