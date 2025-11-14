Бельгийская наездница Джилл Моллен скончалась после удара лошади

Бельгийская наездница Джилл Моллен скончалась в больнице от тяжёлой травмы, которую, по предварительным данным, нанесла ей лошадь во время работы с животными. Об этом информирует VRT News. Инцидент произошёл в провинции Антверпен.

Как сообщает издание, момент удара никто не видел. 22-летнюю Моллен обнаружили без сознания на пастбище среди животных. С тяжёлой черепно-мозговой травмой её немедленно госпитализировали в критическом состоянии. Медики провели операцию, однако спасти девушку не удалось.

Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как несчастный случай. Известно, что Моллен занималась конным спортом 11 лет и принимала участие в местных турнирах.

