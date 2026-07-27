Учительницу, обвиняемую в совращении школьников, признали вменяемой

Учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в преступлениях против троих малолетних учеников, признали вменяемой. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у неё каких-либо расстройств, сообщает 78.ru.

Первый заместитель руководителя петербургского главка СК РФ Виктор Козлов заявил, что девушка способна осознавать характер своих действий и участвовать в следственных процедурах.

Правоохранители ссылаются на показания троих потерпевших и других школьников. В материалах дела также фигурируют данные, полученные при изучении мобильных телефонов несовершеннолетних.

Симеонидис предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении детей. Фигурантка свою вину отрицает.

Напомним, Симеонидис грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, учительница английского языка заманивала школьников домой, где и совершала развратные действия. Мать девушки не верит в её виновность, говоря о клевете, но, как утверждалось, у силовиков есть серьёзные доказательства вины Афины — переписки с двумя 12-летними мальчиками.