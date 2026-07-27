Россия считает своей важнейшей задачей восстановление прав людей, говорящих на русском языке на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Восстановление прав русскоязычных жителей Украины является одной из важнейших целей, которая сейчас стоит на повестке», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она также добавила, что в самой России русский язык является государственным, однако республики в составе страны могут наравне с ним использовать и свои родные языки.

С 2014 года Украина взяла курс на дерусификацию, закрепив в 2019 году доминирование украинского языка во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент принял закон о нацменьшинствах, который, выполняя требования ЕС, предоставляет преференции языкам других народов, но при этом оставляет в силе и усиливает ограничения для русского языка.

Ранее Владимир Зеленский подписал документ об изъятии русского языка из перечня охраняемых Европейской хартией. Речь идёт о законе № 4699-IX.