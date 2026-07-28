Ставрополье впервые отправило 100 тысяч саженцев яблони в Индию

Ставропольские питомники впервые поставили в Индию крупную партию саженцев яблони. В страну отправили 100 тысяч молодых деревьев, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, российские яблоневые саженцы прежде не экспортировались в Индию ни в современной истории, ни во времена Советского Союза. Сорта для первой партии подбирали совместно с индийскими специалистами. При выборе учитывались особенности местных почв и климатические условия.

Всего ставропольские питомники способны ежегодно производить до 10 миллионов саженцев. Это позволяет полностью обеспечивать потребности самого региона и поставлять посадочный материал в другие субъекты России.

Выращиванием саженцев в крае занимаются пять организаций. В их числе находится один из крупнейших плодовых питомников страны, который производит более 3,5 миллиона саженцев фруктовых деревьев в год.

По словам Владимирова, ставропольский посадочный материал востребован не только внутри России, но и за рубежом. Развитие питомников должно снизить зависимость отечественного садоводства от европейских поставщиков. Ранее значительная часть посадочного материала поступала в Россию из Италии и Польши.

На Ставрополье построят плодохранилище на 30 тысяч тонн. Существующие мощности хранения уже полностью заполняются после каждого нового урожая. Новое предприятие должно помочь хозяйствам дольше сохранять фрукты и равномернее поставлять их в российские магазины. Подробнее — в эксклюзивном интервью Life.ru.