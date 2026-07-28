Лермонтов, яблоки для Индии и санатории-дворцы: большое интервью Владимира Владимирова

Ставрополье привыкли представлять через нарзан, санатории и прогулки по Кисловодскому парку. Но туристическая карта края постепенно выходит далеко за пределы привычных курортных маршрутов.

Теперь гостям предлагают заглянуть на буйволиную ферму, пройти через лавандовое поле, увидеть семейную винодельню и даже добраться до ветропарка. Параллельно в Пятигорске оживляют мир Лермонтова и Остапа Бендера, а заброшенным санаториям начала прошлого века пытаются вернуть блеск курортных дворцов.

Тем временем ставропольские питомники отправляют яблони в Индию, в Невинномысске готовят хранилище на 30 тысяч тонн фруктов, а в краевую «Школу 21» едут будущие программисты из других регионов.

О том, как цветущий сад может стать бизнесом, нужны ли Пятигорску исторические декорации и почему айтишнику больше не обязательно переезжать в Москву, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

Цветущий сад должен приносить не только урожай

— Весной цветущие сады сами становятся достопримечательностью. На Кубани и в Крыму туристов уже возят в виноградники и персиковые сады. Может ли Ставрополье превратить свои хозяйства в полноценные туристические локации?

— Цветение наших садов — зрелище, которое действительно стоит увидеть. Мы хотим, чтобы эта красота приносила краю не только урожай, но и дополнительный доход от туризма.

Сегодня на Ставрополье работает уже больше сотни агротуристических объектов. Это пасеки, винодельни, хозяйства с оленями, альпаками и буйволами. Людям интересно увидеть, как производятся настоящие продукты, пообщаться с фермерами и хотя бы на несколько часов погрузиться в сельскую жизнь.

Местный виноград используют в том числе семейные винодельни, которые принимают туристов и проводят дегустации. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Сейчас министерство туризма края готовит новый маршрут «АгроТур Ставрополье». В него планируется включить бахчи, казачьи дворы, семейные винодельни, пасеки, лавандовые поля и ветропарки.

Маршрут дополнят природными точками — горой Лягушкой, солёными озёрами и местами с лечебной грязью. То есть это будет не поездка на одну ферму, а полноценное путешествие по разным районам края.

Но одного красивого поля недостаточно. Туристу нужны дорога, парковка, беседки, дегустационный зал, благоустроенная территория и место, где можно остановиться. Поэтому мы запустили субсидии для фермеров, которые создают такую инфраструктуру.

Уже есть успешные примеры. Семейная винодельня в Минераловодском округе получила грант в размере 10 миллионов рублей, а затем вошла в число лучших российских проектов в сфере агротуризма. Лавандовые поля в Предгорье тоже стали самостоятельным брендом, ради которого люди приезжают из других регионов.

Мы хотим, чтобы цветущий сад стал местом отдыха и познавательного туризма, а для аграриев — надёжным дополнительным заработком.

Лавандовые поля в Предгорье стали одной из самых узнаваемых туристических локаций Ставрополья. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Справка Life.ru. В 2025 году агротуристические объекты Ставрополья посетили около 320 тысяч человек — на 1,6% больше, чем годом ранее. Всего в регионе насчитывается более 100 таких площадок: от виноделен и сыроварен до этнокомплексов и звероводческих хозяйств.

Фруктовые хранилища заполняются до отказа

— Россельхознадзор временно ограничил поставки плодоовощной продукции из Армении. Для регионов, выращивающих персики, абрикосы, черешню и нектарины, освобождается дополнительная ниша. Готово ли Ставрополье увеличить поставки?

— Ставропольский край входит в пятёрку российских лидеров по объёму садоводческой продукции. В отрасли работают более 50 предприятий. Мы выращиваем яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливу, персики, нектарины, малину и орехоплодные культуры.

В прошлом году ставропольские садоводы собрали около 65 тысяч тонн фруктов. Погода в нынешнем сезоне была непростой, особенно для косточковых культур, но урожай яблок и груш ожидается хорошим.

В прошлом году ставропольские садоводы собрали около 65 тысяч тонн фруктов. Погода в нынешнем сезоне была непростой, особенно для косточковых культур, но урожай яблок и груш ожидается хорошим. губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составляет 6,8 тысячи гектаров. Из них 4,7 тысячи уже плодоносят, остальные — молодые сады, которые только начнут выходить на полную мощность.

Мы готовы увеличивать долю ставропольской продукции на российском рынке. Отрасль серьёзно выросла после решений, принятых в 2010-е годы. Когда с рынка ушли европейские яблоки, отечественные хозяйства получили возможность развиваться, закладывать новые сады и наращивать производство.

Теперь одним из главных ограничений становятся не площади, а хранение. Действующие мощности практически полностью заполняются после каждого нового урожая.

До конца года в Невинномысске планируется запустить крупное плодохранилище, рассчитанное на одновременное размещение 30 тысяч тонн продукции. Благодаря этому фрукты можно будет дольше сохранять и равномернее поставлять в магазины, а не пытаться продать весь урожай сразу после сбора.

Ставропольские садоводы выращивают яблоки для российских регионов, а местные питомники поставляют саженцы даже за рубеж. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

От редакции. Ограничения на поставки продукции из Армении вводились Россельхознадзором поэтапно. С 12 июня 2026 года они были распространены на всю подкарантинную продукцию. Официальная причина — необходимость обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость поставок.

На развитие садоводства Ставрополья в 2026 году предусмотрено более 528 миллионов рублей федеральных и краевых средств. Действующие мощности хранения в регионе превышают 68 тысяч тонн, а новое хранилище в Невинномысске увеличит их почти наполовину.

Ставропольские яблони впервые отправились в Индию

— Российское садоводство долго зависело от посадочного материала из Италии и Польши. Насколько Ставрополье приблизилось к независимости от импортных саженцев?

— Наши питомники уже сейчас способны производить до 10 миллионов саженцев в год. Этого хватает не только для собственных хозяйств, но и для поставок в другие регионы.

Посадочным материалом занимаются пять организаций. В их числе один из крупнейших плодовых питомников страны, который ежегодно выпускает более 3,5 миллиона саженцев фруктовых деревьев.

Причём география поставок уже вышла за пределы России. В прошлом году мы отправили первую партию яблоневых саженцев в Индию. Раньше российские яблони туда не поставлялись — ни в современный период, ни во времена СССР.

Сорта подбирали вместе с индийскими специалистами с учётом местных почв и климата. Первая партия составила 100 тысяч саженцев.

В прошлом году мы отправили первую партию яблоневых саженцев в Индию. Раньше российские яблони туда не поставлялись — ни в современный период, ни во времена СССР. губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Это важный результат: ещё недавно отрасль думала, чем заменить европейский посадочный материал, а теперь уже сама выходит с продукцией на зарубежные рынки.

На ставропольских фермах гости могут увидеть лам и альпак, покормить животных и познакомиться с сельской жизнью. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Пятигорску не нужны декорации для «Героя нашего времени»

— Для миллионов людей Пятигорск — прежде всего город Лермонтова. Как сделать так, чтобы турист не просто осмотрел памятники, а действительно погрузился в атмосферу лермонтовского «водяного общества»?

— Пятигорск и имя Лермонтова неразделимы. Здесь разворачиваются события «Героя нашего времени», здесь прошли последние месяцы жизни поэта, произошла его дуэль и трагическая гибель.

Но современному туристу уже недостаточно просто увидеть домик, послушать биографическую справку и сфотографироваться у памятника. Люди хотят почувствовать эпоху и хотя бы ненадолго оказаться внутри истории.

Главное преимущество Пятигорска заключается в том, что нам не нужно строить искусственные декорации. Центр города сохранил малоэтажную застройку XIX века. Дорога от парка «Цветник» к Эммануэлевскому парку или месту дуэли проходит по улицам, которыми ходили Лермонтов и его современники.

Мы стараемся беречь эту среду, чтобы она не превращалась в застывший музей, а оставалась живой частью города.

Парк «Цветник» и его знаменитые памятники входят в популярные литературные маршруты по Пятигорску. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Одновременно появляются новые форматы. Турфирмы проводят иммерсивные квест-экскурсии, соединяющие прогулку, театр и игру. Участники ищут подсказки в исторических локациях, решают задачи и через них знакомятся с событиями из жизни поэта и героев его произведений.

Для школьников такой формат особенно полезен. Это уже не обязательная лекция из учебника, а приключение, после которого появляется желание самостоятельно прочитать Лермонтова и разобраться в эпохе.

Сердцем литературного Пятигорска остаются музей-заповедник, Домик Лермонтова и усадьба Верзилиных с подлинными вещами и историческими интерьерами. Но и там необходимо осторожно добавлять интерактивность, не разрушая достоверность.

Наша задача — сделать Пятигорск местом, где можно не просто увидеть памятник Лермонтову, а стать участником событий его великого романа.

Справка Life.ru. Президент России 25 марта 2026 года подписал указ о праздновании 250-летия Пятигорска в 2030 году. Федеральным и региональным властям предстоит сформировать организационный комитет и программу юбилейных мероприятий.

Остап Бендер по-прежнему собирает деньги у Провала

— У Пятигорска есть ещё один литературный герой — Остап Бендер, продававший билеты у Провала якобы на его ремонт. Будет ли город развивать маршруты по следам «великого комбинатора»?

— История героев Ильфа и Петрова добавляет Пятигорску тот самый лёгкий юмор, который невозможно создать искусственно.

Фактически маршрут по следам «Двенадцати стульев» уже существует. Он начинается в старейшем городском парке «Цветник», где установлен бронзовый Киса Воробьянинов. Именно здесь герой романа просил подаяние, произнося знаменитое: «Же не манж па сис жур».

Затем туристы отправляются к Провалу. У входа их встречает бронзовый Остап Бендер с билетами в руках. Скульптуру установили в 2008 году, и сегодня она стала одной из самых фотографируемых точек города.

У Провала туристов по-прежнему встречает бронзовый Остап Бендер с билетами в руках. Скульптуру установили в 2008 году, и сегодня она стала одной из самых фотографируемых точек города. губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Такой народный маршрут давно живёт самостоятельно. Но его потенциал намного больше: можно развивать интерактивные прогулки, театрализованные экскурсии и другие форматы, которые позволят заново прожить знаменитые эпизоды романа.

При этом сам Провал остаётся объектом федерального значения, за которым необходимо постоянно следить. После сильных ливней здесь приходится оперативно решать вопросы водоотведения и сохранности территории.

В планах края — комплексное благоустройство исторической части Пятигорска от Провала до железнодорожного вокзала. Пространство должно стать удобнее для пешеходов, экскурсий и городских мероприятий, но сохранить узнаваемый курортный облик.

Нарзанная галерея в Кисловодске — один из главных символов курортов Кавказских Минеральных Вод. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Старые санатории снова станут курортными дворцами

— В городах Кавказских Минеральных Вод сохранились заброшенные и недоиспользуемые санатории, многие из которых напоминают дворцы. Как убедить инвесторов заниматься их реставрацией?

— Восстановление таких объектов — сложная задача. Инвестору необходимо не только привести здание в порядок, но и соблюдать требования к объектам культурного наследия, создавать современную медицинскую инфраструктуру и рассчитывать на длительный срок окупаемости.

Поэтому мы используем государственно-частное партнёрство, льготное кредитование и другие механизмы поддержки.

Один из удачных примеров — здание санатория «Кисловодск», построенное в 1930-е годы. В 2024 году его восстановили в рамках государственно-частного партнёрства. Теперь это пятизвёздочный курорт, способный одновременно принять 276 гостей.

Инвестор воспользовался льготным кредитованием под 6% на реставрационные работы. Без таких инструментов многие исторические здания ещё долго оставались бы пустующими.

После реставрации исторические санатории Ставрополья превращаются в современные курортные комплексы высокого класса. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

К началу следующего года планируется завершить реконструкцию комплекса, объединяющего бывший санаторий «Азау» и дом врача Безбедовича в Ессентуках. После восстановления там должен появиться круглогодичный многофункциональный комплекс «Санаторий Воронеж».

Также идёт поиск инвесторов для Дома Щербакова 1902 года постройки в Ессентуках и двух особняков начала XX века в Кисловодске и Пятигорске.

Министерство туризма вместе с муниципалитетами продолжает выявлять неиспользуемые здания. Наша задача — не допустить их разрушения и вернуть в экономику края, сохранив исторический облик.

Справка Life.ru. По данным операторов мобильной связи, в 2025 году Ставропольский край посетили около девяти миллионов туристов. При таком потоке восстановление исторических санаториев становится не только культурной, но и экономической задачей: региону нужны дополнительные номера и круглогодичные места размещения.

Государственно-частное партнёрство предусматривает и социальную часть. Например, частный партнёр по проекту санатория «Кисловодск» должен был предоставить 350 десятидневных путёвок по сниженной стоимости для льготных категорий жителей края.

Программистам больше не обязательно уезжать в Москву

— Долгое время считалось, что серьёзную карьеру в IT можно построить только в Москве, Петербурге или за рубежом. Как Ставрополье собирается ломать этот стереотип?

— «Школа 21» — один из проектов, который должен дать молодым людям возможность получить современные цифровые компетенции, не уезжая из края.

Специалисты в сфере IT сегодня нужны не только технологическим компаниям. Они востребованы в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и биотехнологиях.

Правительство края разрабатывает систему стажировок, чтобы участники ещё во время обучения могли знакомиться с потенциальными работодателями и решать реальные производственные задачи.

Специалисты в сфере IT сегодня нужны не только технологическим компаниям. Они востребованы в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине и биотехнологиях. Правительство края разрабатывает систему стажировок, чтобы участники ещё во время обучения могли знакомиться с потенциальными работодателями губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Наша цель — соединить предприятия, которым нужны квалифицированные сотрудники, и людей, получивших необходимые навыки. Тогда обучение не заканчивается выдачей сертификата, а превращается в понятный путь к работе в своём регионе.

Справка Life.ru. Кампус «Школы 21» открылся в Ставрополе в декабре 2025 года. Он рассчитан на 200 рабочих станций и включает общежитие на 100 мест. Учиться можно бесплатно с 18 лет, а занятия строятся по принципу «равный равному» — без традиционных лекций и преподавателей. Кампус работает круглосуточно.

На этапе первого набора средний возраст подавших заявки составлял 36 лет. Помимо жителей Ставрополья, интерес к обучению проявили кандидаты из Свердловской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Как провести идеальный день на Ставрополье

— Миллионы людей приезжают на Кавказские Минеральные Воды за здоровьем. С чего стоит начать идеальный день — со стакана нарзана, прогулки по терренкуру или подъёма на Машук?

— Каждый день здесь может быть идеальным и каждый раз начинаться по-разному.

Фермы с быками и буйволами вошли в число необычных точек агротуризма Ставропольского края. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Ставропольского края

Кому-то захочется встретить утро на маршруте терренкура, кому-то — подняться на Машук, а кому-то — спокойно выпить минеральной воды и отправиться гулять по старым курортным улицам.

Города Кавказских Минеральных Вод дают возможности для активного, оздоровительного и познавательного отдыха. Красота, природа, история и сам воздух создают атмосферу, в которой человек постепенно перестаёт спешить.

В качестве подарка можно привезти местную минеральную воду, продукты фермерских хозяйств, фарфор, изделия из бронзы или работы ставропольских мастеров.

Тем, кто хочет более основательного приобретения, стоит обратить внимание на меховые изделия. В городах-курортах сформировался целый кластер лёгкой промышленности, связанный с их производством.

Но главный сувенир Ставрополья невозможно положить в чемодан. Это собственный маршрут: для одного он пройдёт через нарзанные галереи, для другого — через лавандовые поля, а для третьего — по улицам, где до сих пор легко представить Печорина или Остапа Бендера.