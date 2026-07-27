Захарова назвала санкции ЕС против Мединского политическим анекдотом

Санкции Евросоюза против помощника президента России Владимира Мединского относятся к разряду политических и исторических анекдотов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что ограничения ввели против человека, который представляет Москву на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Это не из разряда критики, это из разряда исторического анекдота. Есть исторические анекдоты про Римскую империю, исторические анекдоты про какие-то другие, действительно вызывающие оторопь события, творившиеся с человечеством. Вот это то же самое. То есть введенные за участие в переговорах по урегулированию ситуации санкции иначе как политическим, историческим анекдотом назвать нельзя», — сказала Захарова.

По её мнению, решение Брюсселя стало саморазоблачением Евросоюза. Заявления европейских чиновников о приверженности миру и необходимости диалога она назвала лицемерием и обманным манёвром.

Мединский вошёл в 21-й пакет санкций ЕС вместе с министром спорта Михаилом Дегтярёвым и рядом других российских деятелей. Брюссель объяснил ограничения в отношении помощника президента его деятельностью, которая, по утверждению европейской стороны, направлена против территориальной целостности Украины.