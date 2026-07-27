Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 17:49

Крыши более 100 жилых домов повреждены из-за урагана в Ростовской области

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях субботнего урагана: в регионе повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь из которых находятся в Ростове-на-Дону. Оценка ущерба продолжается.

«В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове», — написал Слюсарь в своём канале в «Максе».

Режим действия ЧС в Ростовской области после непогоды продлили на Азовский район
Режим действия ЧС в Ростовской области после непогоды продлили на Азовский район

Напомним, что стихия, обрушившаяся на область 25 июля, сопровождалась шквалистым ветром, который ломал деревья и обрывал линии электропередачи. В результате инцидента пострадали более 50 человек, также сообщалось об одном погибшем.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar