Крыши более 100 жилых домов повреждены из-за урагана в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях субботнего урагана: в регионе повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь из которых находятся в Ростове-на-Дону. Оценка ущерба продолжается.

«В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове», — написал Слюсарь в своём канале в «Максе».

Напомним, что стихия, обрушившаяся на область 25 июля, сопровождалась шквалистым ветром, который ломал деревья и обрывал линии электропередачи. В результате инцидента пострадали более 50 человек, также сообщалось об одном погибшем.