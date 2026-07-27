Крыши более 100 жилых домов повреждены из-за урагана в Ростовской области
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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях субботнего урагана: в регионе повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь из которых находятся в Ростове-на-Дону. Оценка ущерба продолжается.
«В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь — в Ростове», — написал Слюсарь в своём канале в «Максе».
Напомним, что стихия, обрушившаяся на область 25 июля, сопровождалась шквалистым ветром, который ломал деревья и обрывал линии электропередачи. В результате инцидента пострадали более 50 человек, также сообщалось об одном погибшем.
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