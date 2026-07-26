Обрушившийся на Ростов ураган привёл к сотне происшествий за ночь и забрал жизнь человека

Жертвой разгула стихии в Ростове-на-Дону стал один человек, ещё тринадцать получили травмы. Такие данные привёл мэр города Александр Скрябин.

Градоначальник выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Семерых пострадавших доставили в стационары.

По сведениям начальника Управления по делам ГО и ЧС Артура Азарянского, ливень и шквалистый ветер спровоцировали более ста происшествий. Всю ночь последствия устраняли шесть расчётов городской поисково-спасательной службы, три расчёта областных спасателей, а также 21 аварийная бригада от районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.

На данный момент полностью ликвидированы последствия 26 инцидентов, ещё 73 остаются на контроле. В первую очередь с проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовую уборку проведут вторым этапом.

Подачу воды в городе удалось восстановить в полном объёме. Работы по возобновлению электроснабжения продолжаются.

Напомним, вчера вечером штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения на территории Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что сбои в электроснабжении затронули 15 городов и районов, из-за остановки насосного оборудования возникли трудности с подачей воды. В донской столице коммунальные службы уже частично восстановили водоснабжение, в остальных населённых пунктах ремонтные бригады продолжают работу.