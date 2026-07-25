Мужчину насмерть придавило упавшим деревом во время урагана в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана из-за разгула стихии погиб мужчина 1962 года рождения — на него рухнуло дерево. Об этом сообщили в «Максе» республиканского управления МЧС.

Разгул стихии обрушился на регион в тёмное время суток: шквалистый ветер не щадил ни деревьев, ни проводов. Если базовый порыв разгонялся до 17 метров в секунду, то в моменты пиковых нагрузок ветер достигал 22 метров в секунду.

Разгул стихии оставил после себя 20 рухнувших деревьев. Абсолютным антирекордсменом стал Зеленодольский район — на его долю пришлось 16 из них. В столице республики упало два дерева, и ещё по одному — в Буинском и Верхнеуслонском районах. В посёлке Васильево поваленные стволы повредили два легковых автомобиля.

Ранее сообщалось, что в городе Заречный Свердловской области во время урагана погиб 74-летний пенсионер, которого насмерть придавило сломанной мощным порывом ветра сосной. Уточнялось, что мужчина застал дождь в лесу и попытался укрыться среди деревьев, однако одно из них рухнуло прямо на него. Полученные травмы оказались смертельными.