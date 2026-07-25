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Регион
25 июля, 20:47

Ливень и ураган оставили без света и воды 15 городов Ростовской области

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Сильная непогода со штормовым ветром и ливнем нанесла серьёзный ущерб Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о возникших проблемах.

«Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения», — заявил глава области.

Последствия грозы в Ростовской области. Видео © VK / Ростов Главный

Сбои в электроснабжении затронули 15 городов и районов. Отсутствие электричества остановило работу насосного оборудования. Из-за этого возникли проблемы с подачей воды. В Ростове-на-Дону коммунальные службы уже частично восстановили водоснабжение. В остальных населённых пунктах бригады продолжают ремонтные работы.

Штормовой ветер повалил сотни деревьев по всему региону. Губернатор попросил жителей выходить на улицу только в случае острой необходимости.

Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе
Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе

Ранее 22 июля стихия ударила по Алтайскому краю, сильный ветер вызвал массовые отключения электричества. В Краснощёковском и Чарышском районах без света остались 44 населённых пункта. В этих местах проживают жители более 6 тысяч домовладений.

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Лия Мурадьян
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