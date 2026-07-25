Ливень и ураган оставили без света и воды 15 городов Ростовской области

Сильная непогода со штормовым ветром и ливнем нанесла серьёзный ущерб Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о возникших проблемах.

«Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения», — заявил глава области.

Последствия грозы в Ростовской области. Видео © VK / Ростов Главный

Сбои в электроснабжении затронули 15 городов и районов. Отсутствие электричества остановило работу насосного оборудования. Из-за этого возникли проблемы с подачей воды. В Ростове-на-Дону коммунальные службы уже частично восстановили водоснабжение. В остальных населённых пунктах бригады продолжают ремонтные работы.

Штормовой ветер повалил сотни деревьев по всему региону. Губернатор попросил жителей выходить на улицу только в случае острой необходимости.

Ранее 22 июля стихия ударила по Алтайскому краю, сильный ветер вызвал массовые отключения электричества. В Краснощёковском и Чарышском районах без света остались 44 населённых пункта. В этих местах проживают жители более 6 тысяч домовладений.