Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе

На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. За пять рабочих дней может выпасть до 80–88 мм осадков — почти месячная норма, сообщил ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, прогнозируются экстремальные ливни с интенсивностью до 30–40 литров на квадратный метр в сутки.

В субботу, 25 июля, пройдут небольшие скоротечные дожди, ветер до 9 м/с, температура ночью +13…+16°C, днём +19…+22°C. В воскресенье осадков не ожидается, воздух прогреется до +22…+25°C, передаёт «Москва 24».

А ранее Life.ru сообщал, что Эль-Ниньо подарит Центральной России жаркий август. По словам синоптика, вторая половина лета в Москве и соседних регионах ожидается как минимум в рамках климатической нормы, а местами и теплее.