В Амурской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона

В Амурской области объявили штормовое предупреждение в связи с приближением циклона. По данным регионального Гидрометцентра, в конце недели на территории региона ожидаются интенсивные осадки, а в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются 26 и 27 июля. Местами пройдут очень сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозовой активностью. Скорость ветра может увеличиваться до 12–15 м/с. Причиной ухудшения погоды станет смещение фронтальных систем западного циклона.

В период с 23 по 26 июля синоптики ожидают нестабильную атмосферную обстановку с осадками разной интенсивности. Количество выпавших осадков в целом может приблизиться к декадной норме, а в северных и восточных районах области ожидается превышение этого показателя в 1–1,5 раза. Специалисты также предупредили о возможном дополнительном подъёме уровня воды в реках из-за обильных дождей.

Ранее Нижний Новгород накрыл мощный ливень с грозой и градом, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Удар стихии пришёлся на дневное время 22 июля и вызвал серьёзные разрушения в нескольких районах города. На улице Ковалихинской ливневая канализация не выдержала напора, и уровень воды местами поднимался до автомобильных бамперов. Ураганный ветер срывал кровлю и валил деревья. На Большой Печерской сорванные с крыши металлические листы повредили несколько припаркованных легковушек и выбили окно в одном из ресторанов.