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27 июля, 21:14

Пожар, вспыхнувший в Новой Москве после смертельного ДТП, был ликвидирован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спасатели ликвидировали пожар, который начался после столкновения легкового автомобиля и грузовика на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах столицы.

Авария произошла в районе Вороново. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW выехал на встречную полосу, после чего машина столкнулась с фурой.

В результате ДТП погибли два человека. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

Движение на участке Калужского шоссе могло быть затруднено из-за работы спасателей и последствий аварии.

Стала известна причина аварии с участием BMW и грузового автомобиля в Новой Москве
Стала известна причина аварии с участием BMW и грузового автомобиля в Новой Москве

Ранее в Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли водитель и двое детей. Предварительно, водитель «Лады Гранты» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Саки — Геройское.

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Виталий Приходько
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