Стала известна причина аварии с участием BMW и грузового автомобиля в Новой Москве

Авария на Калужском шоссе в Новой Москве произошла после выезда автомобиля BMW на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовиком, после чего оба транспортных средства загорелись, об этом сообщили в столичной госавтоинспекции.

По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе села Вороново. В результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Прокуратура Москвы сообщила о проведении процессуальной проверки. Установление всех обстоятельств аварии находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, в районе Вороново, в 15 километрах от Троицка, произошло ДТП с возгоранием транспортных средств. По словам очевидцев, был слышен громкий хлопок, и рядом с Калужским шоссе вспыхнуло пламя. Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки, ещё один человек получил травмы. Предварительно, легковушка врезалась в область топливного бака фуры. Водитель и пассажир BMW скончались до приезда медиков, также пострадал мотоциклист.