Житель Камчатки, ударивший ребёнка хоккейным снаряжением, получил условный срок

Суд назначил 56-летнему мужчине два года условно за нападение на восьмилетнего мальчика. Дело рассмотрели в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в мае 2025 года в хоккейной школе. Мужчина приехал за сыном, но не обнаружил его спортивный инвентарь. Затем он увидел ребёнка, который использовал снаряжение его сына. Мужчина подошёл к юному хоккеисту, снял с него амуницию и ударил ею мальчика по голове и руке. Врачи диагностировали у ребёнка травму средней тяжести, которая привела к длительному расстройству здоровья.

«Осуждённому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в причинении вреда здоровью малолетнего с использованием предмета в качестве оружия. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Перми мужчина силой дотащил плачущего ребёнка до качелей и ударил его головой о металлическую конструкцию. Мать мальчика находилась рядом, употребляла алкоголь и поддерживала действия мужчины. Очевидцы утверждали, что перед этим он уже ударил ребёнка головой о дорожный знак после конфликта из-за игры с палкой. Позднее мужчина начал угрожать мальчику из-за камней на качелях, догнал его и применил силу. Свидетели вызвали полицию и передали предполагаемый адрес участника инцидента.