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28 июля, 01:47

В двух московских аэропортах 28 июля ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Внуково и Домодедово рейсы обслуживают в режиме согласования с профильными органами. Из-за временных ограничений в районе аэропортов расписание может меняться, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Каждый рейс проходит с учётом действующих мер безопасности. Пассажирам советуют заранее проверять статус вылета или прилёта на онлайн-табло.

План «Ковёр» также действует в аэропорту Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

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Ранее в 11 муниципалитетах Краснодарского края ввели режим беспилотной опасности. Ограничения коснулись Приморско-Ахтарского, Ленинградского, Ейского, Щербиновского, Староминского, Каневского, Павловского, Крыловского, Кущёвского, Тихорецкого и Брюховецкого районов. Зоны ограничений охватывают северные и прибрежные районы региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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