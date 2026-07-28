В двух московских аэропортах 28 июля ввели план «Ковёр»

Во Внуково и Домодедово рейсы обслуживают в режиме согласования с профильными органами. Из-за временных ограничений в районе аэропортов расписание может меняться, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Каждый рейс проходит с учётом действующих мер безопасности. Пассажирам советуют заранее проверять статус вылета или прилёта на онлайн-табло.

План «Ковёр» также действует в аэропорту Тамбова. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в 11 муниципалитетах Краснодарского края ввели режим беспилотной опасности. Ограничения коснулись Приморско-Ахтарского, Ленинградского, Ейского, Щербиновского, Староминского, Каневского, Павловского, Крыловского, Кущёвского, Тихорецкого и Брюховецкого районов. Зоны ограничений охватывают северные и прибрежные районы региона.