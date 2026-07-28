ПВО уничтожила ещё четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По словам Миляева, в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Предварительный осмотр не выявил повреждений зданий и объектов инфраструктуры. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность. При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу звонить по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112. Опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется.

Ранее при атаках ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики. В Донецке ранения получил мужчина 1981 года рождения, а в селе Коммуна — молодой человек 2005 года рождения. На трассе Дебальцево — Светлодарск пострадали женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения. Ещё двух человек ранили в Мариуполе и Великоновосёлковском округе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.